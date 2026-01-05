¥·¥ó¥×¥ë»äÉþ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¡¡¾¾µ×¿®¹¬¥·¥§¥Õ¤È¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È...¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Ç
ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¤Î¥Î¥Ö¡¦¥Þ¥Ä¥Ò¥µ¤³¤È¾¾µ×¿®¹¬»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
È±¤Ï¤ä¤ä¿¤Ó¤¿¡©
¾¾µ×»á¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖThe year 2026 has begun.¡Ê2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»þ´Ö¤Î¤¿¤á¤«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤¯¤ê¡¢Çò¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£È±¤Ï¤ä¤ä¿¤Ó¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»®¤ËÊÂ¤ó¤À¤ª¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÈÄíÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£