¡È¿²Àµ·î¡ÉµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù½é¤á¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù½é¤á¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈ¹â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¿²Àµ·î¡¢¡¢¡¢¤Ï¤¤¡£¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷¼Ù½é¤á¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¿ôÆüÁ°¤«¤é¹¢¡¢É¡¡¢³±¡¢Ç®¡¢¼ª¡¢¤È¤¤¤¦½ç¤ËÅÛ¤Ï »ä¤Î¿ÈÂÎ¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¤É¤³¤ËÍè¤ë¤ó¤À¡¼¡©¡×¤È½ù¡¹¤ËÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö´¶¼Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤« º£¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÃÏÊý¸ø±é¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤¤¤è¤Í ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ³§ÍÍ¤â¤ª¿ÈÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢1·î9Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤«¤éÊ¡²¬¡¢Ä¹Ìî¡¢°¦ÃÎ¤È½ä¤ëÉñÂæ¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê½÷¤¿¤Á¡×¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Á°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
