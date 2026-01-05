¾´ý¡¦À¶¿å»ÔÂå²ñÄ¹¡ÖÈ×¾å¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡¢¾´ýÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤¤¡×£²£°£²£¶Ç¯»Ø¤·½é¤á¼°
¡¡¾´ý³¦¤Î¿·½Õ¹±Îã¹Ô»ö¡Ö»Ø¤·½é¤á¼°¡×¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¿·¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤ÎÀ¶¿å»ÔÂå½÷Î®¼·ÃÊ¡¢°ËÆ£¾¢Æó´§¡á²¦ºÂ¡¢±Ã²¦¡á¡¢±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯»Ï¤Ë°ìÇ¯¤Î¹¬Ê¡¤ä·òÆ®¤òµ§Ç°¤·¡¢°ì¶É¤Î¾´ý¤ò´ý»Î¤ä´Ø·¸¼Ô¤é¤¬°ì¼ê¤º¤Ä»Ø¤··Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯ÅÁÅý¹Ô»ö¡£¼°¤ËÀèÎ©¤Á¡¢È·¿¹È¬È¨¿À¼Ò¤Ç¡Ö¾´ýÆ²µ§´êº×¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢À¶¿å¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯¡¢¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡££²£°£²£µÇ¯¤ò¡ÖºòÇ¯¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¾´ý³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉ÷¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ï¼¡¤Î£±£°£°Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¡¢Êâ¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¤¤¤¨º£Ç¯¤âÈ×¾å¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾´ýÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼°¤Ç¤Ï´ý»Î¤¬¾åºÂ¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤¬²¼ºÂ¤Ç¡¢°ì¼ê¤º¤Ä»Ø¤··Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£±©À¸¤Î¿¶¤ê¶ð¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£¡ÊÃæÀ¾¡¡¼îÍ§¡Ë