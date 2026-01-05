¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ¾å¸Â°Õ¼±
158.02¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
157.63¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
157.18¡¡¸½ÃÍ
156.45¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.41¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
156.22¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
156.07¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
155.50¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
154.89¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
154.82¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
152.26¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.24¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
148.88¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
157±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤ëÅ¸³«¡£¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¥·¥°¥Þ¾å¸Â¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¶¤¨¤ë¤È¾å¾º²ÃÂ®¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£
