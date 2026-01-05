女優の伊藤歩（45）と俳優の細谷祐介（31）が5日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚を発表した。

2人は連名の文書で「私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。

「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました」と伝えた。

「これまで公私にわたり温かくお力添えをいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。皆様のご指導とご支援があってこそ、今日まで歩んでくることができました」とした上で「未熟な二人ではございますが、皆様への感謝を忘れることなく、これまで以上に一つひとつの仕事に真摯に向き合い、精進してまいります」と呼びかけた。

伊藤は、1980年（昭55）4月14日生まれ、東京都出身の45歳。1993年、映画「水の旅人 侍KIDS」（監督大林宣彦）で女優デビュー。1997年、映画「スワロウテイル」（監督岩井俊二）に出演、第20回日本アカデミー賞新人俳優賞、優秀助演女優賞を受賞した。広く名前が知られたのは、上戸彩、斎藤工で禁断の恋を描いた2014年のフジテレビ連続ドラマと2017年公開の映画「昼顔」。斎藤演じる高校教師の妻役で、その鬼気迫る演技が「怖い妻」として話題となった。

細谷は1994年5月1日生まれ、岩手県出身の31歳。主な出演作に2017年のフジテレビのドラマ「人は見た目が100％」、2018年の舞台「ハイキュー！！／ウォーリー木下演出」など。2025年には映画「犬猫とあくびと余興（上島信彦監督）で主演を務めた。