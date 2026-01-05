Åì½Ð¾»Âç¡ÖÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ç¤·¤¿¡×¸½ºß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¿¿µÕ¡©¤Ê³ØÀ¸»þÂå¤ÎÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡Ê37¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÎÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÆ»ÏÆ°¤·¤¿À®µÜ´²µ®¤È»³¤Ç¼íÎÄÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÇÐÍ¥¡¦Åì½Ð¤¬ÅÐ¾ì¡£¼êÁê¤ÇÀê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³»á¤«¤é¡¢º£¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¤»Ò¶¡¤Îº¢¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Åì½Ð¡£¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¿¡£