¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¡ÂçÊª·Ý¿Í¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡Ä¡ÖËÍ¤¬ÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤Î¿·»³¡Ê34¡Ë¤¬4ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂçÊª·Ý¿Í¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¦¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤òÀê¤¦´ë²è¡Ö¥Ð¥·¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è¡¡¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ä¹á¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÅ·²¼¤ò³Í¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀê¤Ã¤¿¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Ï¡ÖÁ¥¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ²º¤ÊÍ½¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿·»³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò¤Þ¤ºËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢²¿¤«¤¬¡Ê»Å»ö¤Ë¡Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¤ËÊ±Áõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¡£¤Ç¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ªÁ°¤¬Å·²¼³Í¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï¡ÖµÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎYouTube¤«¤é¡È¥³¥é¥Ü¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1²ó¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¤ÇµÜÇ÷¤µ¤óÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ¢¤Ç²ñ¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ËÍ¤¬µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£