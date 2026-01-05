棋界の仕事始めに当たる指し初め式が5日、大阪府高槻市の関西将棋会館であり、今年成人式を迎える藤本渚七段（20）らが出席した。7日に新年初戦の第11期叡王戦本戦に臨む藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝は所要のため欠席したが、その対戦相手・山崎隆之九段（44）は出席。16強による本戦1回戦へ向け、「全力を出し切りたい。序盤から転ばないように粘り強く指したい」と意欲を語った。

1月7日の新年初戦は6日に指した一昨年に続き、自身2番目タイの早さ。しかも相手が藤井で「正直ビックリしました」と本音も漏れた。

対局が決まってからは年末年始にもかかわらず普段通り将棋中心の生活を維持。故郷の広島市へ帰省することもなく、正月気分に浸ったのは大阪天満宮へ初詣に出掛けた程度だったという。

一昨年、藤井に挑んだ第95期棋聖戦5番勝負以来のタイトル挑戦を目指す戦い。そして14日には久保利明九段（50）の7勝0敗を6勝1敗で追う、B級2組順位戦が控える。こちらは年度を通じて26人が10局ずつ指して3人しかない昇級枠を争う。「大きな一番が続くので体調に気をつけながら頑張りたい」と1期でのB級1組復帰を見据えた。