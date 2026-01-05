テレビアニメ「ドラえもん」の主題歌「夢をかなえてドラえもん」の歌唱などで知られる歌手のmaoが5日までにX（旧ツイッター）を更新。所属事務所との間に「行き違い」が生じているとして、関係終了に向けて動いていることを明かした。

maoは「私は、以前お世話になっていた旧所属事務所との間で行き違いが続き、私自身のコンディションや、これから先も音楽と向き合い続けていくための在り方を考えたとき、見直しが必要だと感じるようになりました」と切り出し、「そのため、2025年4月に、関係の終了を希望する旨をお伝えしました。その後も話し合いを重ねてまいりましたが、考え方の違いがあり、同年7月には、今後についての私の思いと意思を、正式な書面にてあらためてお伝えしております」と経緯を説明。「現在も、専門家の方々と相談しながら、必要な手続きを含め解決を模索している状況で、今後の取り扱いについて最終的な合意には至っておりません」と現状を報告した。

26年1月5日現在、芸能事務所「Peak A Soul+」の公式サイトには所属アーティストとしてmaoのプロフィルが掲載されているが、maoは「こうした状況を踏まえ、私としては旧所属事務所との関係を終了する意向でmao、今後はその前提で活動を進めていく考えです。なお、現在協議中のため、具体的な経緯ややり取りの詳細については差し控えさせてください」とした。

ファンや関係者らへの感謝や今後の活動への意気込みつづるとともに「本件に関して特定の個人や団体への誹謗中傷が生じることは、私の本意ではありません。どうか、これからの活動を応援する形で関わっていただけましたら幸いです。今後の活動については、準備が整い次第、あらためてお知らせいたします。ご依頼やお問い合わせがある場合は、恐れ入りますがXのDMにてご連絡いただけますと幸いです」と呼びかけた。