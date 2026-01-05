¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«ºÊ¤ÎÀ¼Í¥¤¬Ãª¶¶°úÂà»î¹ç¤Ë´¶³´¡Ö»ä¤â°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀº¿Ê¤·¤è¤¦¡×
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê38¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÀ¼Í¥¤Î»°¿¹¤¹¤º¤³¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡Ê49¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
Ãª¶¶¤Ï4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤ÈÂÐÀï¡£33Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë»àÆ®¤ÎËö¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£Ëþ°÷»¥»ß¤á¤ÎÌó5Ëü¿Í¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢26Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
»°¿¹¤ÏµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÈþ¤·¤¤·Ê¿§¡¡Ãª¶¶¤µ¤ó¤ÎÆþ¾ì¤Ç¤¹¤Ç¤ËÎÞ¤¬¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤½ª¤ï¤êÊý¡¡¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¡Ä¡ª¡ª¡¡°¦¤Ë°î¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡¤ªÀµ·î¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤â°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀº¿Ê¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È´¶Æ°¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÃª¶¶¤µ¤ó¡¢26Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£