不倫した夫を許せる人もいますが、ほとんどの女性は離婚を決意するでしょう。不倫したのは夫自身のせいなのに、自分が被害者のような言動や振る舞いをされるとイラッとしますよね。今回は、離婚前日に最後の家族時間を過ごした話をご紹介いたします。

子どもの姿を見て涙

「夫が不倫していたことがわかりました。相手は職場の後輩で、1年ほど関係を続けていたそう。夫婦仲が冷え切っていたならまだしも、夫とは仲良くしていたつもりだった分、裏切られたショックは大きかったですね。私は離婚を告げましたが、夫は何度も泣いて謝ってきました。でも一度裏切られた悲しみは、一生消えることはありません。それに私はもう夫への気持ちが冷めてしまっていたんですよね……。

離婚届を提出する前日、最後に家族で遊園地に行くことにしました。子どもたちは無邪気に遊んでいて、夫はその姿を見て泣き始めました。泣きたいのはこっちだっていうのに、なにを被害者ぶっているのやら……。私は『あなたに子どもの前で泣く資格ないから』と冷たく言い放ち、夫はその夜一人で家を出て行きましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 不倫さえしなければ家族とずっと一緒に暮らしていけたのに、本当に愚かですよね。子どもたちと暮らすことはできませんが、今後は恥じない生き方をしていってもらいたいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。