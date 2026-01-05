サーバワクスが上げ幅を拡大、デジタル庁から「ガバメントクラウドのＡＷＳにおけるテンプレート開発」を受注 サーバワクスが上げ幅を拡大、デジタル庁から「ガバメントクラウドのＡＷＳにおけるテンプレート開発」を受注

サーバーワークス<4434.T>が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、デジタル庁から「ガバメントクラウドのＡｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＡＷＳ）におけるテンプレート開発業務（令和７年度）」を受注したと発表しており、好材料視されている。



デジタル庁では、地方自治体や政府機関のシステムを「ガバメントクラウド」へ移行することを推進しているが、ガバメントクラウド上でシステムを構築する際には、セキュリティーや運用に関する標準要件を満たす必要がある。今回受注した業務はこれらの標準要件を満たすＡＷＳ環境の構成を定義し、展開を効率化するための「テンプレート」を開発するもので、同社では今回のガバメントクラウド支援をはじめ、公共分野におけるクラウド活用に積極的に取り組むとしている。



