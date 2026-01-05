ゼオンが反発、新会社「ゼオンバイオソリューションズ」を設立

日本ゼオン<4205.T>が反発している。この日、医療・ライフサイエンス分野の新規事業創出加速を目的に、１００％子会社「ゼオンバイオソリューションズ」を設立したと発表しており、好材料視されている。



新会社では、ナレッジパレット（川崎市川崎区）から譲り受けた世界最高精度の解析技術「Ｑｕａｒｔｚ－Ｓｅｑ２」を用いた「トランスクリプトーム解析サービス」を提供する。ゼオンでは、中期経営計画で「医療・ライフサイエンス分野」など４分野を成長分野に掲げているが、新会社によりゼオンのシクロオレフィンポリマーを用いた精密成形事業をはじめとする既存アセットとのシナジーが期待でき、医療・ライフサイエンス分野における新規事業の創出を加速させるとしている。



出所：MINKABU PRESS