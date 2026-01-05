シュッピン株式会社が運営するカメラ専門店「Map Camera」は、素材や機能性にこだわったというカメラ用のショルダーバッグ、スカーフ、ストラップを2025年12月29日に発売した。

単なる撮影のための道具ではなく、カメラをライフスタイルを彩るファッションアイテムの1つとして考えているMap Cameraが提案するのが“Camera is Fashion”。カメラと共にする時間やスタイルを、より豊かに楽しんでもらうことを目指しているという。

Anmut Elegance Leather Bag

プロの仕事道具をコンセプトとしたMap Cameraのオリジナルブランド「BLACK TAG」に属するレザーバッグ。価格は7万7,000円。

“シンプリストを目指す写真家”に向けたバッグとしており、カメラ、レンズ、財布、スマートフォンなど写真を撮るために最低限必要なもののみを収納することを想定した。

数多の名機に触れてきたというスタッフが企画開発を担当。素材に最高品質の「トゴレザー」を使用し、「カメラバッグに見えない、けれど最高の撮影体験ができるバッグ」を目指して作り上げたとしている。

開口部にはマグネット式のフラップを採用。内部にポケットを備えたほか、収納部底面にはクッションを備えるなど機能性にも配慮した。

製品名に含まれる「Anmut」は、ドイツ語で「優雅」「愛嬌」を意味する単語という。

Original Silk Scarf

外寸：300×210×90mm 内寸：270×180×85mm ストラップ長：112×100cm 重量：613g

100%シルク素材のスカーフ。Map Camera31周年創業祭の記念品「オリジナルデザインスカーフ」の限定カラーモデル。価格は1万2,800円。

落ち着いたトーンのファッションに刺し色として使えるという“高級感のある暖色”で構成。創業祭の記念品は青色と黄色の爽やかな配色としていた。

デザインにはフィルム写真時代を支え続けたカメラをモチーフとしてあしらった。

YOSEMITE CAMERA STRAP 111cm ANOTHER BLACK

外寸：70×70cm

アウトドア用ロープをベースとしたYOSEMITEストラップを、Map Cameraの特別仕様として別注したというカメラストラップ。価格は1万1,880円。

ライカのレンズ一体型カメラ「ライカQ2 Daniel Craig × Greg Williams」からインスピレーションを受けたデザインを採用。

「ANOTHER BLACK」と名付けたのは、数多く存在する黒いストラップの中で「一線を画す、圧倒的な高級感を放つものを作りたい」という強い思いがあったためとしている。