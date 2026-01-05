A.B.C-Z¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤º¤é¤ê¡ª»öÌ³½ê¥¤¥º¥à´¶¤¸¤ë¡ÖNO MORE YOU¡×¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¡×
¢£ÀÖ¥¹ー¥Ä¤ÎA.B.C-Z¤È¹õ¥¹ー¥Ä¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛA.B.C-Z¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¡ÖNO MORE YOU¡×¥À¥ó¥¹¡¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
A.B.C-Z¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
A.B.C-Z¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡ÖNO MORE YOU¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØCDTV¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡£
ÀÖ¥¹ー¥Ä¤ÎA.B.C-Z¤È¹õ¥¹ー¥Ä¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤º¤é¤ê¤È¤Ê¤é¤Ó¡¢»öÌ³½ê¥¤¥º¥à´¶¤¸¤ë³Ú¶Ê¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¡×¡Ö¸µÇ¦¼Ô¥á¥ó¥Ä¤â¤¤¤ë¡×¡ÖÅÁÅý¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£