『ノンストップ！』（フジテレビ系）の公式SNSが更新され、Snow Manの深澤辰哉の姿に注目が集まっている。

1月5日は、放送15年目突入を記念した企画として「MC設楽が行く！ご褒美旅」を放送。ロケ地となったのはユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、レギュラー陣のひとりとして深澤も参加している。

■設楽統＆深澤辰哉ら『ノンストップ！』レギュラー陣がユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ

公開された写真（2枚目）には、ミニオンのカチューシャを身につけた深澤の姿が。キャラクターたちに囲まれながら、設楽統とともに満面の笑みで両手を広げたポーズをしている。

チェック柄のコートに黒のインナーとパンツを合わせたコーディネートで、テーマパークを自然体で楽しむ姿が印象的。思わず目を引かれる、和やかな1枚となっている。

SNSでは「ニコニコでかわいい」「とびきりの笑顔」「テーマパーク全力で楽しんでるの最高」「神回確定」「メロすぎる」「設楽さんとミニオンと一緒でめっちゃ嬉しそう」「特大したふか」「彼氏感強くて神」といった声が寄せられている。

