13時の日経平均は1324円高の5万1663円、アドテストが358.32円押し上げ 13時の日経平均は1324円高の5万1663円、アドテストが358.32円押し上げ

5日13時現在の日経平均株価は前営業日比1324.47円（2.63％）高の5万1663.95円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は974、値下がりは576、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を358.32円押し上げている。次いで東エレク <8035>が242.67円、ＳＢＧ <9984>が133.17円、ファストリ <9983>が33.69円、フジクラ <5803>が30.42円と続く。



マイナス寄与度は3.61円の押し下げでベイカレント <6532>がトップ。以下、エムスリー <2413>が3.41円、住友不 <8830>が2.47円、セコム <9735>が1.94円、クレセゾン <8253>が1.94円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は不動産の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、電気機器、証券・商品、銀行、医薬品と続いている。



※13時0分13秒時点



株探ニュース

