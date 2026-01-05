ロッテの唐川侑己投手が5日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開した。チームの投手陣最年長となった右腕は、昨季限りで引退した美馬学2軍投手コーチの引退記念Tシャツ姿でグラウンドに姿を現すと、高卒2年目となる19歳の坂井遼投手とランニング、キャチボールなどに汗を流した。

サブロー新監督を迎えて臨む19年目のシーズン。右腕は「僕の大好きな先輩でもあるので、秋には監督をみんなで胴上げしたいですし、そこで必要としてもらえるようなパフォーマンスを必要があると思いますしね。どんな場面でも、どこでも呼んでもらえたら投げる覚悟ではいるので、その準備だけはしたい」と決意表明。昨季は2試合の登板に終わっただけに12月にもニュージーランドで1週間の自主トレを行うなど「常に万全な態勢で、いつでも投げれる準備をする」をテーマにオフも精力的に動いている。

最年長投手としての自覚も強く、地元が近い坂井を自主トレに誘い、自ら運転して送り迎えも。「彼は初めてのオフだと思うので、自分が何したらいいか分からないと思う。僕もそうだったので。声を掛けて“こんな感じで”っていうのは見せられたらなとは思ってます」と話した。