楽天グループＣＥＯの三木谷浩史氏が今年早々に配信されたＰＩＶＯＴ公式チャンネルに出演し、ＴＢＳを買収しようとした２００５年当時を振り返った。

ＭＣは東野幸治、アシスタントを元ＴＢＳ加藤シルビアアナウンサーが務めた。加藤アナが「楽天経済圏を広げていく中で苦い教訓は」と尋ね、三木谷氏は「ＴＢＳ買収」と即座に返してそれぞれが爆笑した。０５年に楽天がＴＢＳ株を大量取得し経営統合を提案。ＴＢＳは買収防衛策を発動し楽天は撤退した。

東野が、なぜ買収しようと思ったのかを尋ねた。

三木谷氏は「ひとつはピュアにネットとテレビの融合をすれば本当にいいことができるんじゃないか」と考えたことをあげ、「もうひとつは日本がだんだん衰退しているひとつの理由として、もう一度ジャーナリズムを復活させなければいけないというのがありました」と述べた。三木谷氏は「基本的に世の中のセンチメントは右に行ったり左に行ったり変わっていくじゃないですか。特にネットの世界ではフェイクニュースもいっぱいある」と話した。また、「日本も難しいところにいる。その時にメディアがフェアでしっかりした報道を、方向性を示していくということをしないと国全体で揺れてしまうと思ったんです」とも述べた。

さらに三木谷氏は「スポーツに関しても、イングランドプレミアリーグは反旗を翻した人たちが作ったんです」と指摘した。画面には同リーグについて「イングランドのトップクラブが放映権料の分配などに不満を募らせ従来のフットボール１部リーグから独立して設立」と説明があった。三木谷氏は「そこにはメディアがいた。メディアの力はいまだにすごいと思っている。楽天は世の中を少しでもよくしたいと思っているので、僭越ながらジャーナリズムをさらに世界レベルにあげていくお手伝いができればと思いました」と意図を明かした。

東野が加藤アナに、買収騒動のときはもう入社していたかを尋ねた。加藤アナは「２００６年に就職活動をして内定が出たのがその年で。まさにその渦中に内定届けをいただいたんです」と振り返った。加藤アナは「ご本人を前にして言いづらいんですけど緊急招集が内定者にかかりまして。いま、くだんの件でＴＢＳと楽天さんがどうなるか分からないということでいろいろ話が入ってくると思うけど『何もないから大丈夫』みたいな」と説明があったことを明かした。