◇第105回全国高校ラグビーU18合同チーム東西対抗戦 東軍26―35西軍（2026年1月5日 東大阪市・花園ラグビー場 ）

高校ラグビーで単独校として15人制の試合に参加できなかった選手ながら、コベルコカップや全国高校合同チームに加わった有力選手による東西対抗戦が5日、花園ラグビー場で全国大会準決勝の前に行われた。

東軍のプロップ・岡村徹（静岡高3年）は2年連続の出場。前半14分にラックから持ち出して左中間にトライを決めると、23分には左中間ラックから右に展開し、岡村が再びトライを決めた。1メートル76、112キロの体格を誇るが、50メートルを6秒8で駆け抜ける脚力が生きた。「最初のトライはみんなで取った。2つ目は自分らしさが出すことができた」と胸を張る。

昨年も同じ東西対抗に出たが反省点も多かったと話す。「静高は3年生も入れたら20人いるのですが、進学校なので4月の新人戦が終わったら辞めてしまう。僕は高校日本代表を目指していたし、この試合を目標に体をつくってきました」とFWとして結果を残すことができて笑顔が咲いた。

進学校の3年生は受験勉強に集中している時期。「僕の成績は真ん中より下…くらいですかね」と言うが、進学先は帝京大に決めている。「受験はこれからなんですが、最終的にリーグワンでプレーしたいので、それなら帝京大がいいと思いました。1年生から赤いジャージーを着て、早稲田や明治を倒して日本一になりたい」と正月の花園で描いた初夢を現実にかえる思いでラグビーを続ける。