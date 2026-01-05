ÀîÆâ¾¦¹©¤ÎÂçÊª¥ëー¥ーÅÄÃæÞ«¤âÌöÆ°¡ª ·Ä±þ¤Ï1²óÀïÇÔÂà¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ìーÃË»Ò2026¡Û
¡¡5Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Âè78²óJVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤¬³«Ëë¡£C¥³ー¥ÈÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï1²óÀï¤ÎÀîÆâ¾¦¹©¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È·Ä±þµÁ½Î¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¤Âå¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¿ÈÄ¹194cm¤Î1Ç¯À¸ÅÄÃæÞ«¤òÍÊ¤¹¤ëÀîÆâ¾¦¹©¤ÈÁ°²óÂç²ñ¥Ù¥¹¥È16¤Î·Ä±þµÁ½Î¤ÎÂÐ·è¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï·Ä±þ¤Ë¥ß¥¹¤¬Â³¤Áá¡¹¤Ë2²ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò»È¤¦Å¸³«¤Ë¡£10-4¤ÈÀîÆâ¾¦¹©¤¬Âç¤¤¯¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¥µー¥Ö¤Ç¹¶¤á¤ëÀîÆâ¾¦¹©¤¬25-18¤ÈÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤³¤½¶¥¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÀîÆâ¾¦¹©¤ÎÅÄÃæ¤ÎÂÇ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÅÄÃæ¤Î¹â¤µ¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤ººÆ¤Ó¥êー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ä±þ¤òÆÍ¤Êü¤·25-15¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¡£¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡²÷¾¡¤Ç1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿ÀîÆâ¾¦¹©¡£6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2²óÀï¤Ç¤Ï¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÀîÆâ¾¦¹©¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë 2-0 ·Ä±þµÁ½Î¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
Âè1¥»¥Ã¥È 25-18
Âè2¥»¥Ã¥È 25-15