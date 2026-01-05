伊藤歩＆細谷祐介が結婚を発表 2年間の交際を経て「一番の理解者でいられると確信」【コメント全文】
俳優の伊藤歩（45）と俳優の細谷祐介（31）が5日、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表した。
【写真】連名で結婚を発表した細谷祐介と伊藤歩
連名で「私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました」とつづった。
続けて「これまで公私にわたり温かくお力添えをいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。皆様のご指導とご支援があってこそ、今日まで歩んでくることができました」とし「未熟な二人ではございますが、皆様への感謝を忘れることなく、これまで以上に一つひとつの仕事に真摯に向き合い、精進してまいります」と決意を新たにした。
最後は「今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけ「皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます」と結んだ。
伊藤は、1980年04月14日生まれ、東京都出身。A型。93年に映画『水の旅人-侍KIDS』でデビュー。96年、映画『スワロウテイル』で『第20回 日本アカデミー賞』優秀助演女優賞・新人俳優賞を受賞。以降、フジテレビ系ドラマ・映画『昼顔』シリーズ、同局ドラマ『営業部長 吉良奈津子』『セシルのもくろみ』、日本テレビ系ドラマ『婚活刑事』、NHK連続テレビ小説『おひさま』、NHK BSプレミアムドラマ『その男、意識高い系。』、映画『GANTS』シリーズ、『関ヶ原』など多数の作品に出演。Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』にも出演した。2024年1月31日を持って、セブンス アヴェニューを退所。同年2月、芸能事務所・ツインプラネットに所属を発表した。
細谷は、1994年5月1日生まれ、岩手県出身。ドラマ『人は見た目が100％』や舞台『ハイキュー!!』、『ハッピーハードラック』、『Kiss Me You〜がんばったシンプーたちへ』、『AI 懲戒師・クシナダ』、映画『犬を欲しがる女と、猫のようなものをかぶった男』などに出演した。
■コメント全文
いつも応援してくださっている皆様へ
御報告
新年あけましておめでとうございます。
平素より格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。
私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます。
お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました。
これまで公私にわたり温かくお力添えをいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。皆様のご指導とご支援があってこそ、今日まで歩んでくることができました。
未熟な二人ではございますが、皆様への感謝を忘れることなく、これまで以上に一つひとつの仕事に真摯に向き合い、精進してまいります。
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
最後に、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
2026年1月5日
細谷祐介
伊藤歩
