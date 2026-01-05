映画化もされたミリオンセラー本「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」（角川文庫）のモデルとなった小林さやかさん（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。

この日小林さんは「現在、新しい命を授かっています。もうあと少しで会えそうな感じです（私に似てせっかちなのか早くなりすぎそうになって先日緊急入院、現在は自宅にて安静中です）」と妊娠中であることを公表。

「学び、挑戦し、自分をアップデートすることが楽しくて夢中で走ってきましたが、“親になる”という未知の経験を通して、また新しい景色が見られることが今からすごく楽しみです。これから起こる変化や葛藤、喜び。その全部を、私らしく楽しんでいけたらと思っています」と意気込んだ。

今後の仕事については「周りの皆さんに支えていただきながら、体調を優先し、無理のない範 囲で精一杯取り組んでまいります」と呼びかけた。

小林さんは大学卒業後、ウエディングプランナーとして活動し、結婚後に独立。500回以上の講演会をこなす一方で、18年3月に離婚していた。20年に再婚し、「米アイビー・リーグ」の名門・コロンビア大学教育大学院に留学。教育学を学んでいた。24年1月に離婚した。