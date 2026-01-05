¥«¥ê¥Ö³¤¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¡¢ÊÆ·³¥Ù¥Í¥º¥¨¥éºîÀï¤Î±Æ¶Á¤Ç¶õ°è°ì»þÊÄº¿
¡ÊCNN¡ËÊÆ·³¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¹´Â«¤·¤¿ºîÀï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¾å¶õ¤Î¶õ°è¤¬ÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡ÊFAA¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤ØÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Î¹¹Ô¼ÔÂ¿¿ô¤¬Â»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿¹Ô¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥§¥¢¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥µ¥ó¥Õ¥¢¥ó¤ä¥ª¥é¥ó¥ÀÎÎ¥¢¥ë¥ÐÅç¤Ê¤É¥«¥ê¥Ö³¤¤«¤é¤Î½ÐÈ¯ÊØ¤Ï¡¢3Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿ôÉ´ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤ä¿ÆÎà¤ÇÊÆÎÎ¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤Ë1½µ´ÖÂÚºß¤·¡¢¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤ÇÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥Ï¡¼¥¦¥£¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¸áÁ°3»þ¤ËÆ±¹Ò¶õ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿ÄÌÃÎ¤Ç·ç¹Ò¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
FAA¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ì±´Öµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈô¹ÔÀ©¸Â¤ò²ò½ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ëº®»¨¤¬·ã¤·¤¤¤³¤Î»þ´ü¤Ë·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ç¾èµÒ¤Ïº®Íð¤Ë´Ù¤ê¡¢¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤ÏÊØ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥«¥ê¥Ö³¤ÃÏ°è¤Î¶õ¹Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¹Ò¶õ·ô¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾èµÒ¤Ï¶õ¹Á¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Ï¡¼¥¦¥£¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î°ì¹Ô12¿Í¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï»Å»ö¤òµÙ¤à±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÉÇñ¾ì½êÃµ¤·¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿·¤¿¤ËÍ½Ìó¤·Ä¾¤·¤¿6Æü¤ÎÊØ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È¥Ï¡¼¥¦¥£¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ·ÝÇ½»ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÇÐÍ¥¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤µ¤ó¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥Æ¥ë¥ß¡¼Åç¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤Îµ¢¹ñÊØ¤¬¶õ°èÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£