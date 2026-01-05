女優筧美和子（31）が5日、自身のインスタグラムを更新。個人事務所立ち上げを報告した。

◇ ◇ ◇

以下、発表全文。

いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまへ。

このたび、2026年よりこれまでお世話になってきたプラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行し、新たに個人事務所「sui」を立ち上げることとなりました。

これまで多くの学びと経験を与えてくださったプラチナムプロダクション、そしてこれから自分自身のペースで大切に育てていきたい「sui」。

どちらも私にとってかけがえのない存在であり、今後はそれぞれの形で関わりながら、私なりの在り方を築いていきたいと思っています。

今後もプラチナムプロダクションのサポートを受けながら、個人事務所「sui」では、YouTubeチャンネル「miracora uchu.」の制作をはじめ、自身のクリエイティブな活動の場を広げるとともに、今後も俳優としての歩みを大切に重ね、これまで以上に表現の幅を広げていけたらと思っています。

新しいスタートを、あたたかく見守っていただけましたら幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

筧美和子