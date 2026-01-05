Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日（土）9時から1月7日（水）23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、ケーブル一体型で大容量＆見て楽しい電池残量表示が付いたUGREEN（ユーグリーン）の新作「22.5W 内蔵ケーブル モバイルバッテリー 20000mAh」が、お得に登場しています。

UGREENの充電コード一体型＆大容量モバイルバッテリーが過去最安値で登場

2025年12月発売の新商品UGREENの「22.5W 内蔵ケーブル モバイルバッテリー 20000mAh」は、20,000mAhの大容量・小型・USB-CケーブルとLightningケーブルの2本内蔵で1台完結タイプと使い勝手抜群のモバイルバッテリーです。

今なら24％オフの3,021円と過去最安値で販売中。

スマートフォン約2~4回分の充電が可能な大容量でありながら、充電ケーブルを2本収納するコンパクトサイズを実現。

本体にケーブルが内蔵されているので、別途ケーブルを用意する必要がなく、外出先でもスマートに充電できます。

内蔵2ケーブルに加え、本体にはUSB-CポートとUSB-Aポートを装備しているので、スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを同時に、最大3台まで効率的に充電可能です。

かわいい残量表示ディスプレイで充電状態を一目で確認可能

従来の数字表示に加え、表情やアイコンでバッテリー残量・充電状況を視覚で確認できるディスプレイを搭載しています。

満充電時にはピンクのハートマークが点灯するなど、ちょっとした楽しさも。

機内持ち込みが可能なので、日常使いはもちろん、旅行や出張まで幅広く対応できる信頼性の高いモバイルバッテリーですよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月5日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

