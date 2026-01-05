À¾Éð¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡ØÂÇÇË¡Ù¤Ë·èÄê¡ªÀ¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¾Éð¤Ï5Æü¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡ØÂÇÇË¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÂÇÇË¡×¤Ë¤Ï¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Î¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÇ·âÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ¼±¤«¤é¡¢Ìî¼ê¿Ø¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹ÌÜÅª¤È¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¡¢³Ì¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü11»þ¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëEC¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢2026¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ÎÈ©´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃÈ¤«¤¤¥°¥Ã¥º¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ
¡Ö2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÂÇÇË¡×¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌî¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ·âÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂÇ·â¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯·«¤ê¹¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢Áª¼ê¤È¤È¤â¤Ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§ À¾Éð¤ÎÄ¾¶á10Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó
2026Ç¯¡ØÂÇÇË¡Ù
2025Ç¯¡ØALL ONE¡Ù
2024Ç¯¡Ø¤ä¤ë»â¤«¤Ê¤¤¡Ù
2023Ç¯¡ØÁöº²¡Ê¤½¤¦¤³¤ó¡Ë¡Ù
2022Ç¯¡ØChange UP¡ª¡Ù
2021Ç¯¡§¡ØBREAK IT¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ù
2020Ç¯¡§¡ØLeolution¡Ê¥ì¥ª¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ù
2019Ç¯¡§¡ØCATCH the GLORY ¿·»þÂå¡¢Ç®¶¸¤·¤í¡ª¡Ù
2018Ç¯¡§¡ØCATCH the FLAG 2018 ±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ß³Í¤ì¡ª¡Ù
2017Ç¯¡§¡ØCATCH the ALL ¤Ä¤«¤ß³Í¤ì¡ª¡Ù¢Í¡ØCATCH the ALL ±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ß³Í¤ì¡ª¡Ù
¢¨2017Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤òÊÑ¹¹