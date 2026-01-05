お正月はSwitch2の熱暴走を防ごう。

年末年始にひたすらゲームをやりまくった皆さん。ドックに入れてTVモードで遊ぶと、アツアツに熱を持つNintendo Switch2が壊れないか心配になったかと思います。

任天堂は「充電時や、本体の動作時（スリープ時も含む）は本体が熱くなることがありますが、故障ではありません」とアナウンスしていますが、故障の原因になるのでは？なんて思っちゃいますよね

ドックごと強力冷却するスタンド

CYBER Gadgetの「CYBER・冷却ファンスタンド（Switch2ドック用）」があれば、底面からダブルの冷却ファンで冷やすので安心です。

ドックごと乗っけちゃうので、難しいことは一切ナシ。本体をドックに接続して、そのドックをさらにこのスタンドに乗せるという三段構成になります。

ただ冷やすだけでなく、USB-AとCポート付きでハブとしても使えます。また本体下部を取り巻く細い帯がRGB LEDになっており、極彩色に光っていかにもゲーミングギア感を醸し出します。地味にゲームをしたい場合は、オフにもできるのでご安心を。

Image: CYBER Gadget

Switch2の構造

遊ぶからには、少しでも造りを知っておいた方が良いかと思います。Switch2は画面下の側面が吸気口で上の側面が排気口になっています。ドックに立てたら下から吸って上から吐くイメージですね。特にプレイ中は上に何か被せると排熱の妨げになるので気を付けましょう。

そしてドック背面にあるカバーの内側には、放熱ファンが内蔵されています。冷却ファンスタンドを使うと、より効果的ということになります。

プレイはアツく、ゲーム機はクールに1年を始めたいものです。3,980円でどうぞ。

二ンテンドースイッチ 2 (日本語・国内専用) 69,980円 Amazonで見る PR PR

Source: CYBER Gadget

Reference: Nintendo (1, 2)