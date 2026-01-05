筧美和子、個人事務所「sui」設立発表「プラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行」
【モデルプレス＝2026/01/05】女優の筧美和子が1月5日、自身のInstagramを更新。個人事務所「sui」を設立することを発表した。
【写真】事務所設立の31歳女優、決意新たにしたSNS投稿
筧は「このたび、2026年よりこれまでお世話になってきたプラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行し、新たに個人事務所『sui』を立ち上げることとなりました」と報告。「これまで多くの学びと経験を与えてくださったプラチナムプロダクション、そしてこれから自分自身のペースで大切に育てていきたい『sui』。どちらも私にとってかけがえのない存在であり、今後はそれぞれの形で関わりながら、私なりの在り方を築いていきたいと思っています」とこれからの活動について伝えている。
「今後もプラチナムプロダクションのサポートを受けながら、個人事務所『sui』では、YouTubeチャンネル『miracora uchu.』の制作をはじめ、自身のクリエイティブな活動の場を広げる」とし「俳優としての歩みを大切に重ね、これまで以上に表現の幅を広げていけたらと思っています」と意気込んでいる。
筧は1994年3月6日生まれ、東京都出身。高校在学中の2011年、友人と行ったファッションショーでスカウトされ、芸能界入り。2013年からフジテレビ系リアリティショー「テラスハウス」に出演し、2014年からは雑誌「JJ」の専属モデルを務める。女優としても活動しており、主な出演作はNHK連続テレビ小説「まれ」（2015）、日本テレビ系「あなたの番です」（2019）、日本テレビ系「恋はDeepに」（2021）、TBS系「フェイクマミー」（2025年）など。2025年3月には、自身のInstagramで一般男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
◆筧美和子、個人事務所設立発表
◆筧美和子、女優として活躍 昨年3月に結婚
