「シャッフルアイランド」伊藤桃々「めずらしく地毛」オフ感あふれる帰省スタイル披露 絶賛の声続々
【モデルプレス＝2026/01/05】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が1月3日、自身のInstagramを更新。帰省スタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳全顔整形モデル「オフ感あふれてる」貴重な地毛ショット
伊藤は「実家かえってる」と綴り、新幹線での自撮りを投稿。「めずらしく地毛なう！」と記した伊藤は白ニットにベージュのニット帽を被り、デコルテあたりまでの髪をおろした姿を披露している。
この投稿に「髪の毛短いのも可愛い」「完璧な美しさ」「女神にしか見えない」「オフ感あふれてる」「実家でゆっくりしてね」「最高の推し」などとコメントが集まっている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤桃々、実家への帰省スタイル公開
◆伊藤桃々の投稿に反響
