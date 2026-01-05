河合郁人、木村拓哉きっかけで新たな特技習得？「もうちょっとでオリジナル曲が…」
【モデルプレス＝2026/01/05】元A.B.C-Zでタレントの河合郁人が、5日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にサプライズ出演。木村拓哉がきっかけで新たな特技を習得したことを明かした。
【写真】河合郁人、ギター片手にクールな表情
番組4年目突入となった記念すべき今回の放送では、番組を支えたゲストが続々とサプライズ出演。出演回数が5回で3位に輝いた河合が登場した。
また、同番組で木村から貰ったギターをお披露目したものの、河合が「弾けないです」と語り「お飾りギター」といじられた過去の放送が紹介される場面も。同放送回について、河合は「観てくださったんだろうなと感じたのが、『ぽかぽか』でお飾りギターといわれて他の番組でもいじられたんですけど、全然関係ない内容で木村さんに連絡した時に『そんなことよりギターの練習な？』って」と「ぽかぽか」の放送を視聴したと思われる木村からの連絡を明かした。
「ぽかぽか」の放送や、木村の連絡がきっかけとなり、河合は「（ギターを）いまめちゃくちゃ練習していまして、自分のMC番組の企画でスクールに通っていて」と猛練習していることを告白。さらに「もうちょっとでオリジナル曲ができる」と明かすと、スタジオからは驚きの声が上がった。
また、「僕、ギター2本持ってるんです。木村さんとMIYAVIさんに貰ったギター」とロックミュージシャンのMIYAVIからもギターを貰っていることを明かした河合。「スクールでは木村さんのギター、家ではMIYAVIさんのギターで練習しています」と贅沢なエピソードも話していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
