格闘家・朝倉未来（33）が、2026年1月4日に自身のユーチューブを更新し、昨年末に行った減量の舞台裏を披露した。

「計量後に1日で、7、8キロ戻る」

動画は「試合前1日4kgの水抜きに密着」とのタイトルで公開され、25年12月31日に、さいたまスーパーアリーナで行われた総合格闘技イベント、RIZIN「師走の超強者祭り」に出場した朝倉が減量をする姿に迫った。

試合は、朝倉がRIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に挑み、１回TKO負け。朝倉がグラウンドパンチで失神し、自力で立ち上がることができず担架で運ばれ、そのまま救急車で病院に直行した。

シェイドゥラエフ戦の体重リミットは66キロで、計量は試合前日の30日に行われた。

動画は、計量前日の29日から撮影がスタート。朝倉は「今回、（練習で）組み技ばかりやっていたから体がでかくなって、減量の幅が大きい」と明かし、減量する様子が動画に収められた。

今回の動画では、減量における水抜きと、計量後のリカバリーを撮影することを目的としたもので、朝倉は「俺の体重（リミット）は66キロで、クリアしたら試合までに何キロ増やしてもいい。1日で、7、8キロ戻る。多い人だと12キロくらい戻る人がいる。計量が当日だと体調が悪くなる人が続出するから、前日になっていて、みんな（体重を）戻せるなら減量しないと不利になる」などと語った。

29日の体重は71.3キロで、動画撮影をする前に、ランニングをして1.4キロ落としたという。

「やることやってきたので後悔はないです また頑張ります」

リミットまであと3.9キロに迫り、スタッフから「今日は何キロ落とす？」との問いに、「結構、口がカラカラなんですけどね、もうすでに。とりあえず、半身浴を1時間くらいやってどれくらい落ちるか。こっちの方が試合よりきつい。明日サウナを予約しているので、最終はサウナで落とすが、今日は半身浴もやっていく」と答えた。

半身浴の後、ベッドの上で体にアルミホイルを巻き付けて汗を出した。これを2セット行い、リミットまで残り2.4キロとなったところで就寝した。

計量当日の30日は、朝一でリミットまであと2.3キロ。朝倉は「今、たぶん普通の人たちだとフラフラな状態だと思う。ここからあと2.3キロ。ここからは本当に精神力。2キロってけっこう多い。汗が出ない。でも、まだまだ全然いけますよ」と意気込んだ。

サウナで汗を出して減量フィニッシュ。朝倉によると、今回の減量でトータル6キロ弱落としたという。

前日計量をクリアした朝倉は、計量会場から都内の中華料理店に足を運び、中華料理を堪能した。リカバリーで、通常体重の72キロまで体重を増やす計画を明かした。

朝倉は大みそかの大一番を前に、「俺はユーチューバーも経験したし、芸能関係の方も結構、仲良くさせてもらっている。あまり（名前は）出していないけど、いろいろな人が応援してくれるのでうれしい。明日は集大成。RIZINもそうだし、朝倉未来という人生の集大成みたいなところがある。後悔のないようにやっていく」と語っていた。

衝撃の失神TKO負けを喫した朝倉は、試合翌日の1月1日にインスタグラムを更新し、「沢山の応援ありがとうございました 眼科底骨折があるけど他は大丈夫そう。心配かけました やることやってきたので後悔はないです また頑張ります」（原文ママ）とのコメントを投稿した。