「店舗で一目惚れ」「高見えがすごい！」【しまむら】マニア大絶賛♡「グレーアイテム」

ニュアンス感のある色味で、上品な雰囲気を醸し出すグレー。昨シーズンからトレンドにも浮上していて、積極的に取り入れたいカラーです。プチプラで買い足すなら【しまむら】のアイテムが狙い目かも。今回は、しまむらマニアが絶賛しているワンピースとジャケットをピックアップ。プチプラながら上品さもトレンド感も備わったアイテムは、冬の一軍になりそうです。

コスパ◎ 上品なハイネックワンピとセーターの優秀セットアイテム

【しまむら】「2セット ATN7Gカシュクール」\2,970（税込）

2児のママインフルエンサー@miu___wearさんが「店舗で一目惚れした」というニットワンピース。ノースリーブワンピとボレロ風のプルオーバーがセットになっており、セットで着るだけでサマ見えコーデが完成。落ち着いた雰囲気のグレー色も、大人の上品見えをサポート。それぞれ単体でも着られるため、1セットあればコーデのバリエーションが広がりそうです。

大人可愛いもこもこジャケット

【しまむら】「TNKプードルボアJK」\2,189（税込）

@miu___wearさんが「高見えがすごい」と絶賛しているのは、上品なグレーのもこもこジャケット。立体感のある素材感が可愛らしく、女性らしい雰囲気をまとえそう。シンプルなノーカラーデザインなので、ハイネックのインナーとも好相性。ナロースカートと合わせてきれいめに仕上げたり、ワイドジーンズでラフに着こなすのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M