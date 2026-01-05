大阪取引所（大阪市中央区北浜）で、2026年最初の取引となる大発会を迎えた。

上方芸能の伝承も...今宮戎神社・福娘も加わり“大株（だいかぶ）締め”2026年大発会『尻上がり』の午年に〈2026年1月5日 8時59分 大阪市中央区北浜・大阪取引所〉

この日、日経平均株価は午前9時の取引開始後に一時、昨年12月30日の終値（5万339円48銭）と比べて1100円以上上昇、５万1500円台（同日午前11時現在）を推移している。

文楽人形も“打鐘”大発会に珍しいアトラクションも

大阪取引所・横山隆介社長は冒頭で、「相場の格言では、午年（うまどし）は『尻下がり』と言われるが、前回（※2014年）は、格言通りにはならず株価は上昇した。午（馬）は力強さとスピード感の象徴。日本の株式市場が、力強く成長へ駆け抜けてほしい」と述べ、関西経済が一丸となり『尻上がり』の相場となる展開を期待した。

そして、ゲストの人形浄瑠璃文楽・豊竹若太夫氏がスピーチし、「文楽をはじめ古典芸能は、太夫、三味線、人形、お客さまの四位一体。経済界もそれぞれ一体となり、馬にまたがり、大きく駆け上がっていただきたい」と激励した。

人形浄瑠璃文楽「三番叟」披露

その後、大発会では珍しく、五穀豊穣を祈願する「三番叟」が披露された。大阪取引所によると、「大阪・関西万博のレガシーがどうあるべきか問われる中、上方芸能を含む文化の継承にも目を向けるべき」との考えで実現したという。

文楽人形も“打鐘”大発会に珍しいアトラクションも

振袖、羽織袴姿で参加した大手証券会社の20代の若手社員らは、「『尻下がり』にならないことを期待したい。アメリカ・トランプ政権のベネズエラ攻撃による影響が気がかりだが、日本経済の力強さで、株価6万円台も夢ではない『尻上がり』の1年に」と前向きに話した。



「『尻下がり』ではなく、『尻上がり』の午年に」証券会社の若手社員が期待を寄せた