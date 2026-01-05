¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ËÜµ¤Êä¶¯¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¹µ¤¨Å¾Íî¡×¤Þ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë4Ç¯Áí³ÛÌó94²¯±ß¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤À¡£
²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î·èÃÇ´ð½à¤È¤Ï ¸ò¾Ä´ü¸ÂÌÜÁ°¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡Ö»ñ¶âÎÏºÇÍ¥Àè¡×¤Î¸½¼Â
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¥«¥Ê¥ÀÍ£°ì¤ÎµåÃÄ¤Ç¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ç4²ó¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à°ÂÂÇ¿ô1461¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¡£1099»°¿¶¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¤ÆÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬´ÇÈÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£
¡Ö¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤ÏÄ¹¤é¤¯¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Ã¡¤¾å¤²¡£¼çË¤¤Î¥²¥ì¥íJr¡Ê26¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼»þÂå¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¿¼ã¼êÃæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÀË¤·¤¯¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¸å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£À¤³¦°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê24=Æ±¡Ë¤¬°ÜÀÒÀè¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏ¤¢¤ëµåÃÄ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¿ï°ì¤ÈÉ¾È½¡£¥È¥í¥ó¥È¤Ï¿©¤ÙÊª¤â´Þ¤á¤ÆÀ¸³è¤·¤ä¤¹¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¡ÊÊÆ»ï¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¡Ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤¦¤¨¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¤¤¤¤¡£´Ä¶¤Ï¥Ù¥¹¥È¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÏÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³èÈ¯¡£NHL¤Î¸Å¹ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥á¡¼¥×¥ë¥ê¡¼¥Õ¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼´ë¶È¤ÎÇã¼ý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï±¦ÏÓ¡¦¥·¡¼¥¹¡Ê30¡Ë¤ò7Ç¯Ìó330²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Êä¶¯¤Ï²¬ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤ÇÂÇ¤Á»ß¤á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆâÌî¼ê¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡Ê27¡Ë¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë5¥Ä¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î³°Ìî¼ê¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê28=¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»°ÎÝ¼ê¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê26¡Ë¤Ïºòµ¨21ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿À¸¤¨È´¤¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤À¤±¤Ë¡¢²¬ËÜ¤Ï³°Ìî¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÝ¸±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¾Ãæ·ø¼ê¤Çºòµ¨20ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ð¡¼¥·¥ç¡Ê29¡Ë¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤·¡¢º¸Íã¤Ë¤Ï°ìºòÇ¯44ËÜÎÝÂÇ¤Î¥µ¥ó¥¿¥ó¥À¡¼¡Ê31¡Ë¤â¤¤¤ë¡£²¬ËÜ¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤é¤¤²ó¤·¤É¤³¤í¤«¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Í×°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÏÁ°½Ð¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡²¬ËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î»øJ¶¯²½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¡¢º£°æ¤é¤¬»öÂÖ¤¹¤ëÃæ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤«¡£WBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤¬ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
