¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢3·î¤ÎWBC½Ð¾ì¤ÏÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ²¬ËÜ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëÂ¼¾å¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËWBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¼¾å¤Ï»°ÎÝ¡¢²¬ËÜ¤Ï°ìÎÝ¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¥»¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ç¡¢MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡WBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆâÌõ¤Ï¡ÖÅê¼ê15¡¢Êá¼ê3¡¢Ìî¼ê12¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Êá¼ê¤ò½ü¤¯¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬DHÏÈ¡¢°ìÎÝ¡¦²¬ËÜ¡¢ÆóÎÝ¤Ë¤ÏDeNA¡¦ËÒ¤¬Æþ¤ê¡¢»°ÎÝ¡¦Â¼¾å¡¢Í··â¤Ï¥»¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢¹Åç¡¦¾®±à¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤À¡£
¡¡³°Ìî¤Ïº¸Íã¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¡¢ºå¿À¡¦¿¹²¼¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤¬Ç»¸ü¡£DH¤ÎÂçÃ«¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÇÌî¼ê8ÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤ëNPB´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ä¤ê¤Ï4¿Í¡£¤Þ¤ºÂåÁö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç³°Ìî¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅì¤¬ÍÎÏ¡£¼éÈ÷¸Ç¤á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥Ñ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶¡¢Ê£¿ô¤ÎÆâÌî¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤Ï¡¢¤¤¤ë¤È½ÅÊõ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÆâÌî¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤¬¹â¤¤ºå¿À¡¦ÃæÌî¡¢À¾Éð¡¦¸»ÅÄ¤â°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£µ±¤ÎËÜ¿¦»°ÎÝ¤Ë¤ÏÂ¼¾å¡¢ÂçÃ«¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤ÆDHµ¯ÍÑ¤â¾Ã¤¨¤¿¡£¼éÈ÷¸Ç¤á¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¸Æ¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¡£¼ÂºÝ¡¢¹ñÆâÁÈ¤ÇÎ×¤ó¤ÀºòÇ¯11·î¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£CS¤äÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤Ã¤¿ÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡ØÍîÁª¡Ù¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂåÂÇÍ×°÷¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë³ê¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¡¡2´§²¦¤ÎMVPÃË¤¬ÅöÍîÀþ¾å¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤âÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡²¬ËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î»øJ¶¯²½»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¡¢º£°æ¤é¤¬»öÂÖ¤¹¤ëÃæ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¾·½¸¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤«¡£WBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤¬ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
