¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ìò¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª6Ãå¡¡Æ¨¤²¤Æ¥Õ¥¡¥óÊ¨¤«¤»¤ë
¡¡TBS¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë¶¥ÁöÇÏ¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ê²´¡á¿·³«¡¢Éã¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ë¤¬5Æü¡¢Ãæ»³5R¡Ê¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£3ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤â6Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¤òV¡£¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤ÏÍÇÏµÇ°¤ÈÆ±¤¸Ãæ»³¤Ç¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²¤Î¼ê¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀèÆ¬¤Ç²ó¤ê¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ÇÂ¾ÇÏ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¶þ¤·¤¿¡£°È¾å¤ÎÀÐÅÄ¤Ï¡Öµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£¡Ö4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÓ¿§¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê¿Æü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£°È¾å¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£ÇÏ¤¬¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£