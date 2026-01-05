今オフにポスティングシステムを利用しメジャー挑戦を表明した4選手。岡本和真選手、郄橋光成投手の契約先が決まったことで、4選手全ての所属先が明らかになりました。

1人目の移籍先決定となったのは、ヤクルトでプレーした村上宗隆選手。日本時間2025年11月8日にポスティング申請を行い、同22日にホワイトソックスとの契約合意が明かされました。その他の選手は合意なく越年となるも、同2026年1月3日に西武でプレーした今井達也投手がアストロズと契約合意となりました。

残された岡本選手と郄橋投手の交渉期限は、同1月5日午前7時。そんな中、4日に西武が郄橋投手の残留を発表します。これにあわせ、西武の広池浩司球団本部長は「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います」と残留について明かしました。

交渉期限となった5日、最後の1人となった岡本選手がブルージェイズと契約合意となったことが明らかに。ブルージェイズはカナダ・トロントに本拠地を置くア・リーグ東地区のチームです。2025年シーズンは94勝68敗の首位で、ワールドシリーズにも進出。ドジャースと最終第7戦にまでもつれる激闘を見せたことでも話題となりました。