³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¡¢¥¢¥íー¥¸¥ã¥º¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¸ø±é¤òÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡¥É¥é¥à¤Ë»³ËÜ¿¿±û¼ù·Þ¤¨¤ë
¡¡³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¸ø±é¤ò3·î27Æü¡¢28Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤«¤é³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¤Þ¤Ç¤ò»Ù¤¨¤ë¥É¥é¥Þー °Ë¿áÊ¸Íµ¡¡¡Öº£¤â¤¿¤À¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¡×³Ú¤·¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤àÎ¹¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É ¥¢¥íー¥¸¥ã¥º¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹±Îã¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ø±é¡£º£²ó¤Ï»³ËÜ¿¿±û¼ù¡ÊDr¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥±ー¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î15Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢Æ±·î22Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë