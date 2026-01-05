1月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【いて座・やぎ座・みずがめ座・うお座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
いて座（11月23日～12月21日）
2026年1月のいて座さんは・・・
「 心身ともにスッキリと 」
賑やかだった12月からうってかわって、静かなムードの年明けに。ここまでのチャレンジや人間関係がようやく「ジャッジできる」段階に来ているようです。現実問題として難しいもの、「やってみたけれど、なんか違う」と感じたものは、そろそろ手放してみてもいいのかも。月の下旬からはコミュニケーション運が活発に。楽しそうなお誘いには積極的に応えてみるといい情報も得られそう。
ラッキーカラーは、 モーブピンク 。
開運につながるアクションは、 財布の中身を整理すること 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞いて座の2025年度下半期
やぎ座（12月22日～1月19日）
2026年1月のやぎ座さんは・・・
「 年明け早々から絶好調 」
年明け早々からフルスピードで物事が展開、お正月ボケなどしている暇がない活気あふれる1年のスタートです。特に中旬までは行動あるのみですから、「できることは全部やる」くらいの気持ちでやっていくことをお勧めします。
17日以降は金運が段階的に高まっていきます。初売りセールよりはここからのショッピングを狙ったほうが満足感は高いはず。23日以降は「自分への投資」もプラスに。
ラッキーカラーは、 オレンジ 。
開運につながるアクションは、 自分から挨拶する こと。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞やぎ座の2025年度下半期
みずがめ座（1月20日～2月18日）
2026年1月のみずがめ座さんは・・・
「 スロースタートが◎ 」
月の上旬は静かなムード。年始のおめでたいムードにどこかついていけない人も多いかと思いますが、それで大丈夫です。星回り的には自分と対話する時期ですから、昨年を振り返りつつ時間をかけて2026年のビジョンを練り上げていくといいでしょう。「今年の抱負」的なものも急いでそれっぽいものを考えなくともOKです。なぜなら月の後半に入ると一気に勢いが生まれ、「考えながら動く」雰囲気が出てくるからです。
ラッキーカラーは、 ラベンダー 。
開運につながるアクションは、 神社仏閣で初詣する こと。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞みずがめ座の2025年度下半期
うお座（2月19日～3月20日）
2026年1月のうお座さんは・・・
「 夢をわかちあって 」
友人・知人など“ヨコのつながり”が大充実。2026年はどんな年にしたいか、ポジティブな夢を一緒に描ける人は大切にするといいでしょう。新たにやってみたいこともいくつか見えてきます。すぐに行動に移すよりは、しばらく寝かせてイメージを広げるのも良い選択になるはず。そのほうがより豊かなイメージを描けるばかりでなく、現実をしっかりと見据える視点も備わるので成功可能性が高まるはず。
ラッキーカラーは、 フューシャピンク 。
開運につながるアクションは、 友人にあけおめメッセージ 。
10月～3月全体の運勢はこちらから ＞うお座の2025年度下半期
2025年度下半期（10月～3月）の星回り
2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。
「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。
誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。
運勢一覧はこちら
＞12星座占い 2025年度下半期
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。