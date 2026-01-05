¸òÄÌ»ö¸Î»à¼Ô¤Ï129¿Í¡¡¥¹¥ê¥Ã¥×¸¶°ø¤Ê¤É¤ÇÁ°Ç¯ÈæÁý²Ã¡¡¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë»ö¸Î3³ä¡¡ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤Ï1·î5Æü¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Æâ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï129¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤è¤ê25¿ÍÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï16¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢2024Ç¯¤è¤ê9¿ÍÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶ÉÕ¤ò´Þ¤à¥Ð¥¤¥¯¾è¼ÖÃæ¤Î»à¼Ô¤Ï19¿Í¤Ç8¿ÍÁý²Ã¡¢¼«Å¾¼Ö¾è¼ÖÃæ¤Î»à¼Ô¤Ï12¿Í¤Ç7¿ÍÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÎðÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤¬Á´ÂÎ¤Î33.3¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï2024Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º6¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Æ»·Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É¥À¥¦¥ó¤äÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿°ÜÆ°¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
°ÖÎîº×,
ºßÂð°åÎÅ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
¾²ÃÈË¼,
°ËÅì»Ô,
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°