¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¼¡ª¡×¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢¸µ£Î£È£Ë¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ë¥À¥á½Ð¤·¡Ä¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¤Î¿©¥ê¥Ý¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥À¥á¤À¤·¤Î¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤¬£µÆü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²£°£²£¶Ç¯½éÊüÁ÷¤È¤¢¤êÈÖÁÈÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¶É·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤È¡Ö¤ªÀµ·î¥³¥é¥Ü£Ó£Ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×ÉðÅÄ¿¿°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎ¾£Í£Ã¤¬£²¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬£Ö£Ô£Ò¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿åËÎ¥¢¥Ê¤ÈÉðÅÄ¥¢¥Ê£²¿Í¤Ç¤Î¥í¥±¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Î±¿Å¾¤Ç²£ÉÍ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÃæ²Ú³¹¤ÇÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤âÄÌ¤¦Ãæ¹ñ²ÈÄíÎÁÍýÅ¹¤Ø¡£µÒ¤Î£¹³ä¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±Å¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î£³¿§¤Î¡Ö¿å¥®¥ç¡¼¥¶¡×¤ò£²¿Í¤âÃíÊ¸¤·¤¿¡££³¿§¤ÏÇò¤¬¥Ë¥é¡¢ÀÖ¤¬³¤Á¯¡¢ÎÐ¤¬¥»¥í¥ê¤Ç£³¼ïÎà¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¤Î¿©¥ê¥Ý¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬°ì¤Ä¿©¤Ù¤¿¸å¤ËÉðÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÇò¤¤¥®¥ç¡¼¥¶¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿åËÎ¥¢¥Ê¡£¤½¤·¤ÆÉðÅÄ¥¢¥Ê¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Ë¥é¤Ã¤Ý¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ë¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥³¥Ê¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¿¥ì¤òÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Í¡¢¥³¥³¥Ê¥Ä¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤¦¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉðÅÄ¤µ¤ó¡¢¡Ø¤Ý¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ÎÁ´Éô¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¥¥ã¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ë¿©¥ê¥Ý¤Î¥³¥Ä¤ò¼ÁÌä¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤»ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¥®¥ç¡¼¥¶¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤ó¤À¤«°¤¤¤ó¤À¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤Ç¼ÆÀ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢¿©¥ê¥Ý¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÉðÅÄ¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ï¤·¤«¤é¥®¥ç¡¼¥¶¤¬³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Í¡¼¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÉðÅÄ¤µ¤ó¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¥¦¥±¤À¤Ã¤¿¡£