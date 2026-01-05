２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪の公式記念コインが、１３日から全国の主要⾦融機関で予約販売される。泰星コインが５日に発表した。同コインは、五輪のメダルなども手がける「イタリア国⽴造幣局」が鋳造し、売り上げの一部は日本オリンピック委員会を通じて代表選手強化、およびオリンピック・ムーブメント推進等に役立てられる。

コインは５０ユーロ貨（約３１グラム・１３２万円）、２０ユーロ貨（約７・８グラム・３３万円）、銀貨４種セット（９万９０００円）の３種類。泰星コインは金貨について「裏⾯には、オリンピックの情熱を象徴するトーチと聖⽕がゆらめく様⼦をシンプルで優美な曲線で表現した⼤会公式ルックや、その周囲にイタリア語で「オリンピック聖⽕の旅」と刻印。表⾯には、指でなぞるような⼀筆書き調で数字の「２６」を表現した⼤会公式エンブ

レム「Ｆｕｔｕｒａ（フーツラ）」を⼤きく描いています」としている。銀貨には、カーリング、スピードスケート、スノーボード、

スキージャンプの４競技の「公式ピクトグラム」がデザインされている。

予約販売は１３〜３０日で、５０ユーロ貨が限定２５０枚、２０ユーロ貨が同５５０枚、銀貨が限定８００セットとなっている。