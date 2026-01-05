全米サラブレッド競馬協会（ＮＴＲＡ）は１月４日（日本時間５日）、２０２５年度の北米競馬の年度代表表彰となる「エクリプス賞」各部門の最終候補を３頭ずつ発表した。

昨年１１月のブリーダーズＣクラシックを制したフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がダート古牡馬部門にノミネートされた。他２頭の候補馬は、ブリーダーズＣダートマイルを制したナイソス（牡５歳、米Ｂバファート厩舎、父ナイキスト）、昨年のホイットニーＳ覇者で、ブリーダーズＣクラシックなどＧ１で３度の２着があるシエラレオネ（牡５歳、米Ｃブラウン厩舎、父ガンランナー）となっている。

エクリプス賞は全米競馬記者協会（ＮＴＷＡＢ）、ＮＴＲＡ、デイリーレーシングフォーム紙、エクイベース社の有資格者による投票で選出される。日本調教馬では２０２１年ブリーダーズＣフィリー＆メアターフを制したラヴズオンーユーが２０２１年度エクリプス賞の最優秀芝牝馬を受賞した。授賞式は１月２２日（日本時間２３日）に行われ、各部門賞とともに年度代表馬も発表される。フォーエバーヤングが年度代表馬に選出されれば、日本調教馬として史上初の快挙となる。