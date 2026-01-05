TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁÝ½ü¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢º£²ó¤Ï°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ááµ¯¤­¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥­¥É¥­¤·¤¿¡×
¡Ö¤­¤ç¤¦¤«¤é¤Þ¤¿Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤­¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×

ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï2Æü¤Ë½éÀã¤ò´ÑÂ¬¡£¤±¤µ¤âºÇÄãµ¤²¹1.1¡î¤Î´¨¤µ¤Ç¡¢¡Ö¿²Àµ·î¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡Ä

¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤âÊø¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤ªÀµ·î¤Ç¤·¤¿¡×

Àµ·î¥à¡¼¥É¤«¤éÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÉ÷·Ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£