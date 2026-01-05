俳優の神尾楓珠が５日、都内で行われた「Ｍｉｓｔｅｒ Ｄｏｎｕｔ×ＧＯＤＩＶＡ」新商品発表会に出席した。

５５周年のミスタードーナツと、１００周年を迎えたプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」が共同開発した期間限定のアニバーサリーコレクション。「トリュフショコラドーナツ ノワール」など５種類のドーナツを発売する。

甘いものが大好きという神尾は、チョコレート色のセットアップで登場。５５周年にちなんだ５・５秒の食リポに挑戦した。自分へのご褒美について「あまり自分ではやらないタイプですが、頑張ったなと思った時はスイーツとか、甘いものを食べて家でダラっとしているのが好きです」と語った。

今回のイベントが神尾の仕事始め。年末年始の過ごし方について「年始は実家に帰ったりしました。東京なので日帰りなんですけど、親戚の集まりに出たり、兄の家族と一緒に初詣に行ったりして過ごしていました」。今年の抱負を書き初めするパートでは「（書道は）小学校か中学校ぐらい。緊張しました」と話すも「海外旅行」と達筆でしたため「人生経験として海外に行きたい。サッカーが好きなのでヨーロッパに行けたら」と語った。

今月２１日に２７歳の誕生日を迎える。２０２６年の仕事面での目標について「年を重ねていくにつれて、できる役の幅が変わってくる。今まではまだ制服を着たりしていたけど、これからはスーツを着る機会が増えるんじゃないかと思って、それをちょっと楽しんでいます」と役を通じて新しい自分に出会えることに期待していた。