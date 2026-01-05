鳥栖の18歳FW新川志音が海外移籍へ！…昨季J2で33試合出場5ゴール、U23アジア杯にも出場

サガン鳥栖は5日、FW新川志音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。今後については正式に決定次第改めて発表される見通しとなっている。



新川は2007年8月6日生まれの現在18歳。鳥栖の下部組織出身で昨シーズンは2種登録選手として明治安田J2リーグで33試合出場5ゴール1アシストという成績を残したほか、JリーグYBCルヴァンカップと天皇杯でそれぞれ1試合に出場した。



世代別の日本代表にも名を連ねており、昨年9月にはAFC U−23アジアカップに出場。先月にはU−18日本代表の一員としてSBSカップ国際ユースサッカーに参加し、静岡ユース戦で2ゴール、U−18スペイン代表戦とU−18オーストラリア代表戦で1ゴールと結果を残した。



