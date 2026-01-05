¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÛÃæ²ÚÎÁÍý¿ÍŽ¥¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ´Æ½¤¡¢Ëãíå¡ß¥Á¡¼¥º¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤Ê¤É2ÉÊ ½ç¼¡È¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¡È»ÍÀîÎÁÍý¤Îµð¾¢¡É¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤Ê¤É·×2ÉÊ¤ò¡¢1·î6Æü¤«¤éÁ´¹ñÌó16,400Å¹¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
1·î6Æü¤«¤é¡¢¡È¥·¥Ó¿É¡É¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×ÀÇ¹þ198±ß¤òÈÎÇä¡£1·î13Æü¤«¤é¡¢ÂÞÁÚºÚ¤Î¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×ÀÇ¹þ428±ß¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
²ÐÆéÀìÌçÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Û¡¼¥ë4000¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ä¡¢ÁÏºîÃæ²ÚÎÁÍý¡Ö4000Chinese Restaurant¡×ÁíÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¾¦ÉÊ¤ò´Æ½¤¡£»ÍÀîÎÁÍý¤Î¹á¤ê¤äáã¤ì¡¢»Ý¤ß¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ï400Ëü¿©¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦(2025Ç¯11·îËö»þÅÀ)¡£º£²ó¤Î´Æ½¤¤ÏÂè7ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ÇÉ½µ¡£¤¤¤º¤ì¤âÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ó
¢¡¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×
Ãæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÈ¯¾Í¤Î»É·ãÅª¤ÊËãíå¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¥³¥¯¿¼¤¤¤Î¤Ó¤ë¥Á¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ãæ²Ú¤Þ¤ó¡£ÏÂÉ÷¤À¤·¤ä¹í¤ß¤½¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿É¤µ¤ÎÃæ¤Ë»Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤¿¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï´Å¤á¤Ç¡¢Ëãíå¤Î¿É¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜ³ÊÅª¤«¤Ä¥·¥Ó¿É¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö»ÍÀîÎÁÍý¤ÎËãíå¤Î»É·ã¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤ÈÏÂÉ÷¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤Ì£¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û198±ß
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×
¢¡¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×
Ãæ²Ú¤ÎÄêÈÖ¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×¤ÎÂÞÁÚºÚ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤ÎÆÚ¥â¥âÆù¤Ë¡¢ÄÃ¹¾¹á¿Ý¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ¹ñ¾ßÌý¤ÎÏ·¼ò¡¢¥Ö¥É¥¦²Ì½Á¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹õ¿Ý¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¡£
¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¹õ¿Ý¤Î»ÀÌ£¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤º¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤È¥³¥¯¤¬¼«Á³¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¿Ý¤ÎÇÛ¹ç¤È²ÐÆþ¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û428±ß
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¢¨²Æì¸©¤Ï2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×¡Ò¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
2021Ç¯10·î¤«¤éÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£²Ã¹©¿©ÉÊ¤ä²Û»Ò¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¡¢ÁÚºÚ¤äÎäÅà¿©ÉÊ¡¢ÊÛÅö¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÃæ¿©¾¦ÉÊ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëBakery¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëSweets¡×¡¢ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤ËÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëPREMIUM¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×