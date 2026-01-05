【商品手渡し対応実施】アイナ・ジ・エンドが「１日店長」に就任（Taco Bell）

メキシカン・ファストフード「Taco Bell（タコベル）」は、2026年1月15日（木）に、アーティストのアイナ・ジ・エンドさんを迎えた特別イベントを開催する。当日、アイナ・ジ・エンドさんは「1日店長」として店頭に立ち、来店者へ商品の手渡し対応を行う。

本イベントでは、コラボメニュー「タコベル道中」の魅力を、来店者と直接共有。タコベルユニフォーム姿で接客する予定だという。なお、当日は写真・動画等の撮影は禁止されている。

●アイナ・ジ・エンド

ハスキーボイスと高い表現力を武器に活躍するアーティスト。楽曲制作、歌唱、ライブ活動を軸に、ダンスや映像、舞台など多方面で表現の幅を広げ、独自の世界観を追求している。

【イベント概要】

・イベント名

アイナ・ジ・エンド１日店長イベントイベ

・開催日時

2026年1月15日(木) 18:00~20:00

・開催場所

タコベル渋谷道玄坂店

・内容

１日店長体験、商品手渡し対応のみ実施

※当日は写真・動画等の撮影はNG

※混雑緩和のため入場規制を行う場合がある

メキシカン・ファストフードブランド「タコベル」

〈TacoBell〉

全米中心に7,000店舗、アメリカ発のメキシカン・ファストフード「TacoBell」。1962年にアメリカ・カリフォルニアでグレン・ベル氏が生み出したメキシカン・ファストフードのブランドだ。注文を受けてから作るフレッシュなタコスやブリトーが人気。2015年4月に日本1号店である渋谷道玄坂店をオープン。現在では、国内で10店舗を展開中。

【店舗一覧】

▪渋谷道玄坂店：東京都渋谷区道玄坂2-25-14 カネダイビル１F

▪アクアシティお台場店：東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場3階

▪神保町店：東京都千代田区神田神保町1-8-5 神田神保町レジデンス1F・2F

▪東京ドームシティ店：東京都文京区後楽1丁目3番61号 東京ドーム D22-A区

▪阪急三番街店：大阪府大阪市北区芝田1-1-3 北館フェスティブコート1F

▪ノースポート・モール店：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール3F

▪MIYASHITA PARK店：東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH3F

▪プレナ幕張店：千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 プレナ幕張１F

▪中目黒店：東京都目黒区上目黒2-9-1 中目黒GS第１ビル １F

▪有明ガーデン店：東京都江東区有明2-1-8 2F