【S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-】 2026年1月8日 予約開始 2026年7月 発売予定 価格：11,000円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」を2026年1月8日に予約受付を開始する。発売は2026年7月を予定し、価格は11,000円。

本商品はTVアニメ「ONE PIECE」に登場する「ボア・ハンコック」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。本商品ではマリンフォード頂上決戦での姿が再現されている。

S.H.Figuartsの可動機構により様々なアクションが再現でき、豊富な表情パーツや「メロメロ甘風」が再現可能なオプションパーツが付属する。

また、ボーナスパーツとして別売りの「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」用の交換用表情パーツが付属する。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション